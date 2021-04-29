Это любовь: полуобнаженная Эмили Ратаковски позирует с крошкой-сыном

Эмили Ратаковски стала мамой в марте этого года - она родила первенца своему мужу Себастьяну Беар-МакКларду. С тех пор модель и бизнесвумен стремительно вернулась в форму и влилась в активную жизнь. Молодую маму можно часто застать на прогулках и рабочих встречах. Напомним, у Эмили есть несколько направлений бизнеса. Соответственно - любимые Ратаковски соблазнительные снимки в откровенных нарядах также вернулись на ее страницу.

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

Но теперь часто на них фигурирует и крошка-сын. На новом снимке в своем блоге Эмили лежит полуобнаженная, в одной футболке, которая оголила ее бедра. На груди у счастливой мамочки лежит ее сын, одетый в серый костюмчик. Девушка прижалась к нему лицом и наслаждается трепетной минутой.

В комментариях поднялась целая буря эмоций: фанаты уверяют, что ничего более трогателнього не видели в своей жизни. Но, впрочем, нашлись и те, кто сказал, что оголенность Ратаковски здесь неуместна.