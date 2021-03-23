Это любовь! Светлана Лобода в бикини показала подросших дочерей

Звездная мама с малышками запечатлены на белом песке на фоне лазурных волн. На Светлане - красное бикини, узкие солнцезащитные очки и светло-серая накидка. На первом снимке она счастливо улыбается, при этом старшая дочка присела возле мамы и держит ее за руку, а малышка Тильда стоит спиной к камере и обнимает Лободу за колени.

На других кадрах показано, как певица держит младшую на руках, а также, как Тильда бежит по песку к маме. Лицо младшей дочери Светлана по-прежнему не показывает.

"Это любовь", - трогательно подписала фото исполнительница.

Светлана Лобода отправилась на отдых с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Где именно они отдыхают, пока неизвестно, так как Лобода предпочла не ставить геолокацию.

Фолловеры оценили роскошную фигуру певицы, а также оставили много теплых слов о ее детях.