UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это любовь! Светлана Лобода в бикини показала подросших дочерей

Автор: Lite

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, порадовала своих поклонников новыми личными фото. Звезда отправилась в отпуск в теплые края, а компанию ей составили любимые дочки - 9-летняя Ева и младшая Тильда, которой скоро исполнится три года.

Нежными и красочными пляжными фото с дочурками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Звездная мама с малышками запечатлены на белом песке на фоне лазурных волн. На Светлане - красное бикини, узкие солнцезащитные очки и светло-серая накидка. На первом снимке она счастливо улыбается, при этом старшая дочка присела возле мамы и держит ее за руку, а малышка Тильда стоит спиной к камере и обнимает Лободу за колени.

На других кадрах показано, как певица держит младшую на руках, а также, как Тильда бежит по песку к маме. Лицо младшей дочери Светлана по-прежнему не показывает.

"Это любовь", - трогательно подписала фото исполнительница.

Светлана Лобода отправилась на отдых с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Где именно они отдыхают, пока неизвестно, так как Лобода предпочла не ставить геолокацию.

Фолловеры оценили роскошную фигуру певицы, а также оставили много теплых слов о ее детях.

  • Какие у Вас красивые ноги
  • А 3-го нам когда ждать?
  • Такие хорошенькие
  • Невероятные
  • Красотки
  • Когда Бог хочет сделать женщине комплимент он дарит ей дочь
  • Что может быть прекраснее этих обнимашек
  • 11 ч."Нравится": 3Ответить
  • Такая лапочка! малышка
  • Светлана, вы чудесная
  • Тильда даже со спины похода на Еву. Даже пяточками
  • Красивая мама и дочь

Напомним, в начале марта Светлана Лобода, которая сейчас живет в Москве, тайно выступила в Киеве. В сети появились видео с выступления артистки на закрытой вечеринке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Лободафигурадочь
Читайте также
Светлана Лобода тайно выступила в Киеве
Шикарная: Светлана Лобода на кровати в обуви на каблуках покорила фанатов красотой
Прогноз погоды