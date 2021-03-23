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Це любов! Світлана Лобода в бікіні показала дочок

Автор: Lite

Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, порадувала своїх шанувальників новими особистими фото. Зірка відправилася у відпустку в теплі краї, а компанію їй склали кохані доньки - 9-річна Єва і молодша Тільда, якій скоро виповниться три роки.

Ніжними і яскравими пляжними фото з доньками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зіркова мама з малятами відображені на білому піску на тлі блакитних хвиль. На Світлані - червоне бікіні, вузькі сонцезахисні окуляри і світло-сіра накидка. На першому знімку вона щасливо посміхається, при цьому старша донька присіла біля мами і тримає її за руку, а мала Тільда стоїть спиною до камери і обіймає Лободу за коліна.

На інших кадрах показано, як співачка тримає молодшу на руках, а також, як Тільда біжить по піску до мами. Обличчя молодшої доньки Світлана як і раніше не показує.

"Це любов", - зворушливо підписала фото виконавиця.

Світлана Лобода вирушила на відпочинок з дочками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Де саме вони відпочивають, поки невідомо, так як Лобода вирішила не ставити геолокацію.

Фолловери оцінили розкішну фігуру співачки, а також залишили багато теплих слів про її дітей.

  • Які у Вас красиві ноги
  • А 3-го коли нам чекати?
  • Такі гарненькі
  • Неймовірні
  • Красуні
  • Коли Бог хоче зробити жінці комплімент він дарує їй дочка
  • Що може бути прекрасніше цих обнімашек
  • 11 год."Подобається": 3Ответить
  • Така лапочка! малятко
  • Світлана, ви чудова
  • Тільда навіть зі спини походу на Єву. Навіть пяточками
  • Красива мама і дочка

Нагадаємо, на початку березня Світлана Лобода, яка зараз живе в Москві, таємно виступила в Києві. У мережі з'явились відео з виступу артистки на закритій вечірці.

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Новини України Лободафигурадочь
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