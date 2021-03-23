Це любов! Світлана Лобода в бікіні показала дочок

Зіркова мама з малятами відображені на білому піску на тлі блакитних хвиль. На Світлані - червоне бікіні, вузькі сонцезахисні окуляри і світло-сіра накидка. На першому знімку вона щасливо посміхається, при цьому старша донька присіла біля мами і тримає її за руку, а мала Тільда стоїть спиною до камери і обіймає Лободу за коліна.

На інших кадрах показано, як співачка тримає молодшу на руках, а також, як Тільда біжить по піску до мами. Обличчя молодшої доньки Світлана як і раніше не показує.

"Це любов", - зворушливо підписала фото виконавиця.

Світлана Лобода вирушила на відпочинок з дочками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Де саме вони відпочивають, поки невідомо, так як Лобода вирішила не ставити геолокацію.

Фолловери оцінили розкішну фігуру співачки, а також залишили багато теплих слів про її дітей.