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Как же это мило: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с крохой сыном

Автор: Марина Настевич

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно стал отцом во второй раз, все свободное время старается проводить с детьми - и конечно, побольше внимания уделять младшему Даниле. Шоумен растрогал поклонников новым нежным кадром с малышом.

Милый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Звездный папа запечатлен на веранде собственного загородного дома. Одетый в белую футболку Юрий трепетно прижимает к груди сыночка, который сладко спит на его груди, и счастливо улыбается, глядя вдаль.

"С любовью на одном дыхании!", - трогательно подписал фото Горбунов.

Юрий Горбунов покорил милым снимком с новорожденным сыном Данилом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Такая картина умилила подписчиков, которые засыпали ведущего теплыми комментариями.

  • Как приятно видеть такие фотографии
  • Скільки любові в цій фотографії.
  • Біля маленьких діток Юра молодіє
  • Какая прелесть
  • Які милі
  • Не передать словами…..
  • Така ось батьківська любов, от таке воно, батьківське кохання. Такі милі
  • Це любов на все життя!!!
  • Ви такий щасливий, так приємно....такі гарні фото
  • Яке миле фото!!!

Напомним, ранее стало известно, почему Горбунов и Осадчая назвали меньшего сына Данилом.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов