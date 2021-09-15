RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як же це мило: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з малюком сином

Автор: Марина Настевич

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно став батьком вдруге, весь вільний час намагається проводити з дітьми - і звичайно, побільше уваги приділяти молодшому Данилу. Шоумен зворушив шанувальників новим ніжним кадром з малюком.

Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зірковий тато зображений на веранді власного заміського будинку. Одягнений у білу футболку Юрій трепетно притискає до грудей синочка, який солодко спить на його грудях, і щасливо посміхається, дивлячись вдалину.

"З любов'ю на одному диханні!", - зворушливо підписав фото Горбунов.

Юрій Горбунов підкорив милим знімком з новонародженим сином Данилом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Така картина розчулила підписників, які засипали ведучого теплими коментарями.

  • Як приємно бачити такі фотографії
  • Скільки любові в цій фотографії.
  • Біля маленьких діток Юра молодіє
  • Яка принадність
  • Які милі
  • Не передати словами.....
  • Така ось батьківська любов, ось таке воно, батьківське кохання. Такі милі
  • Це любов на все життя!!!
  • Ви такий щасливий, так приємно....такі гарні фото
  • Яке миле фото!!!

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Горбунов і Осадча назвали меншого сина Данилом.

Читайте LITE в Google News
Катя ОсадчаЮрій Горбунов