Як же це мило: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з малюком сином

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно став батьком вдруге, весь вільний час намагається проводити з дітьми - і звичайно, побільше уваги приділяти молодшому Данилу. Шоумен зворушив шанувальників новим ніжним кадром з малюком.
Милий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Зірковий тато зображений на веранді власного заміського будинку. Одягнений у білу футболку Юрій трепетно притискає до грудей синочка, який солодко спить на його грудях, і щасливо посміхається, дивлячись вдалину.
"З любов'ю на одному диханні!", - зворушливо підписав фото Горбунов.
Юрій Горбунов підкорив милим знімком з новонародженим сином Данилом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Така картина розчулила підписників, які засипали ведучого теплими коментарями.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Горбунов і Осадча назвали меншого сина Данилом.