Это что-то нереальное: изысканная Осадчая в роскошных образах устроила битву нарядов

Катя Осадчая для выходов в свет и эфиры "Светской жизни" всегда выбирает шикарные наряды. Тем более если повод для этого более, чем веский. Так, вскоре стартует новый сезон "Светской жизни" и он будет сопровождаться новым имиджевым видео! Дом с химерами, Шоколадный домик и Fairmont Grand Hotel Kyiv стали локациями для грандиозных съемок с бессменной ведущей в главной роли. Катя сменила четыре роскошных наряда, каждый из которых ослепил шиком и изысканностью.
Дефиле ведущей в торжественных образах можно увидеть в Instagram "Светской жизни" и самой ведущей.
Она сияла в блестящем золотом длинном вечернем платье с соблазнительным глубоким вырезом. Также в кадре Катя предстала в шикарном торжественном красном платье с глубоким декольте, пышной фатиновой юбкой, длинных атласных белых перчатках и аккуратной красной шляпке-таблетке. Ведущая дополнила праздничный образ большими серьгами, вечерним макияжем и безукоризненной укладкой волнами.
Катя Осадчая показала наряды для нового промо "Светской жизни" (фото: instagram.com/svitsketv)
Третий оригинальный образ – необычное ассиметричное белоснежное платье-комбинезон с полупрозрачными вставками инкрустированными камнями из новой коллекции украинского бренда Katy Corso. Еще один наряд от этой же дизайнера – изысканное черное бархатное платье с разрезом до бедра и прозрачной вставкой в зоне декольте. Вечерний образ она дополнила серебристыми босоножками и оригинальной шляпкой с пером.
Катя устроила битву изысканных нарядов для новых выпусков "Светской жизни" (фото: instagram.com/svitsketv)
Таким образом, теледива устроила настоящий Fashion Battle, который озадачил ее поклонников, ведь выбор был крайне непростой.
Катя показала яркий образ в красном платье (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили очередную годовщину брака.