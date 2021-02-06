UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это что-то нереальное: изысканная Осадчая в роскошных образах устроила битву нарядов

Автор: Lite

Катя Осадчая для выходов в свет и эфиры "Светской жизни" всегда выбирает шикарные наряды. Тем более если повод для этого более, чем веский. Так, вскоре стартует новый сезон "Светской жизни" и он будет сопровождаться новым имиджевым видео! Дом с химерами, Шоколадный домик и Fairmont Grand Hotel Kyiv стали локациями для грандиозных съемок с бессменной ведущей в главной роли. Катя сменила четыре роскошных наряда, каждый из которых ослепил шиком и изысканностью.

Дефиле ведущей в торжественных образах можно увидеть в Instagram "Светской жизни" и самой ведущей.

Она сияла в блестящем золотом длинном вечернем платье с соблазнительным глубоким вырезом. Также в кадре Катя предстала в шикарном торжественном красном платье с глубоким декольте, пышной фатиновой юбкой, длинных атласных белых перчатках и аккуратной красной шляпке-таблетке. Ведущая дополнила праздничный образ большими серьгами, вечерним макияжем и безукоризненной укладкой волнами.

Катя Осадчая показала наряды для нового промо "Светской жизни" (фото: instagram.com/svitsketv)

Третий оригинальный образ – необычное ассиметричное белоснежное платье-комбинезон с полупрозрачными вставками инкрустированными камнями из новой коллекции украинского бренда Katy Corso. Еще один наряд от этой же дизайнера – изысканное черное бархатное платье с разрезом до бедра и прозрачной вставкой в зоне декольте. Вечерний образ она дополнила серебристыми босоножками и оригинальной шляпкой с пером.

Катя устроила битву изысканных нарядов для новых выпусков "Светской жизни" (фото: instagram.com/svitsketv)

Таким образом, теледива устроила настоящий Fashion Battle, который озадачил ее поклонников, ведь выбор был крайне непростой.

  • 3 образ безупречен
  • Золотое платье
  • 3 и 4 образ
  • В белом платье вы просто очаровательны
  • Все очень красивые, но белое это что-то нереальное
  • Невозможно выбрать, все образы прекрасны
  • Во всех образах супер!
  • Они все непревзойденные. Но белая и черная – отпад

Катя показала яркий образ в красном платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили очередную годовщину брака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Катя Осадчаясветская жизнь