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Це щось нереальне: вишукана Осадча в розкішних образах влаштувала битву образів

Автор: Lite

Катя Осадча для виходів у світ і ефіри "Світського життя" завжди вибирає шикарні вбрання. Тим більше якщо привід для цього більш, ніж вагомий. Так, незабаром стартує новий сезон "Світського життя" і він буде супроводжуватися новим іміджевим відео! Будинок з химерами, Шоколадний будиночок і Fairmont Grand Hotel Kyiv стали локаціями для грандіозних зйомок з беззмінною ведучою в головній ролі. Катя змінила чотири розкішні вбрання, кожне з яких засліпило шиком і вишуканістю.

Дефіле ведучої в урочистих образах можна побачити в Instagram "Світського життя" і самої ведучої.

Вона сяяла в блискучій золотій довгій вечірній сукні зі спокусливим глибоким вирізом. Також в кадрі Катя з'явилася в шикарному урочистому червоному платті з глибоким декольте, пишною фатиновой спідницею, довгих атласних білих рукавичках і акуратною червоному капелюшку-таблетці. Ведуча доповнила святковий образ великими сережками, вечірнім макіяжем і бездоганною укладкою хвилями.

Катя Осадча показала вбрання для нового промо "Світського життя" (фото: instagram.com/svitsketv)

Третій оригінальний образ – незвичайне асиметричне білосніжне плаття-комбінезон з напівпрозорими вставками інкрустованими камінням з нової колекції українського бренду Katy Corso. Ще одине вбрання від цього ж дизайнера – вишукане чорне оксамитове плаття з розрізом до стегна і прозорою вставкою в зоні декольте. Вечірній образ вона доповнила сріблястими босоніжками і оригінальним капелюшком з пером.

Катя влаштувала битву вишуканих образів для нових випусків "Світського життя" (фото: instagram.com/svitsketv)

Таким чином, теледіва влаштувала справжній Fashion Battle, який спантеличив її шанувальників, адже вибір був вкрай непростій.

  • 3 образ бездоганний
  • Золоте плаття
  • 3 і 4 образ
  • В білому платті ви просто чарівні
  • Всі дуже красиві, але біле це щось нереальне
  • Неможливо вибрати, всі образи прекрасні
  • У всіх образах супер!
  • Вони всі неперевершені. Але біла і чорна – відпад

Катя показала яскравий образ в червоній сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували чергову річницю шлюбу.

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Новини України Катя Осадчасветская жизнь