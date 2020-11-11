Это невероятно: Тина Кароль в изысканном платье за 37 000 гривен шокировала фанатов красотой

Тина Кароль на днях раскрыла своим поклонниками отличную новость: певица появилась на обложке коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue. Тина стала первой украинской женщиной, удостоенной такой чести. Так что теперь певицу можно увидеть не только в голдруме на шоу "Танцы со звездами 2020" или на сцене, а взяв в руки книгу: Тина вдохновляет женщин идти за своей мечтой.

На днях состоялась также презентация книги: в своем Instagram звезда показала миниролик, как все происходило. Тина пришла на ивент в изысканном платье от лондонского дизайнера David Koma, примерная стоимость платья звезды - 37 000 гривен. Шикарное декольте, шифоновая вставка на животе и нежно-розовый цвет - Кароль в очередной раз покорила своих поклонников красотой. Голливудская волна, ярко-красные губы прекрасно дополнили образ.

Тина Кароль на презентации книги (видео: instagram.com/tina_karol/)

"Это невероятно!", "Тина, вы само совершенство", "Гордость Украины", "Очень круто", "Тинуличка, вы такая умничка!", - не смогли сдержать восторга фолловеры артистки, увидев, как великолепно звезда выглядела на презентации.

Также гостями вечера стали Вера Брежнева, Маша Ефросинина, ONUKA и многие другие знаменитости.

Напомним, что украинская поп-дива недавно призналась, что уже чувствует себя готовой к новым отношениям. Кроме того, певица хотела бы завести второго ребенка и мечтает о дочке.