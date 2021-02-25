Вот это ноги: Наталья Могилевская на высоких каблуках взорвала сеть чувственным снимком

Несмотря на красивый изысканный наряд и романтичный вайб на фото, в посте певица затронула серьезную и важную тему.

"Много ли вы встречали людей, которые совершают неприятные поступки, а им это сходит с рук и на их жизни это никак не отражается? Встречаете ли вы такие случаи? Считаете ли вы, что если никто не увидел и не узнал проступке (об изменах, воровстве, подлостях), то можно считать, что сошло с рук?

Или все таки прийдет за все придется платить?", - спросила певица у поклонников.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонники ответили, что верят в то, что придется платить, хотя часто замечали, что некоторым все сходит с рук, так что мнения разделились. А вот в чем они сошлись, так это в том, что Наталья выглядит на фото нереально красивой.