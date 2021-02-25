Ось це так ноги: Наталія Могилевська на високих підборах підірвала мережу чуттєвим знімком

Незважаючи на гарний вишуканий наряд і романтичний вайб на фото, в пості співачка торкнулася серйозної і важливої теми.

"Чи багато ви зустрічали людей, які здійснюють погані вчинки, а їм це сходить з рук і на їх житті ніяк не відбивається? Зустрічаєте ви такі випадки? Чи вважаєте ви, що якщо ніхто не побачив (про зради, крадіжці, підлість), то можна вважати, що зійшло з рук? Чи все таки прийде за все доведеться платити?", - запитала співачка у шанувальників

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальники відповіли, що вірять у те, що доведеться платити, хоча часто помічали, що деяким все сходить з рук, так що думки розділилися. А ось у чому вони зійшлися, так це в тому, що Наталя виглядає на фото нереально красивою.