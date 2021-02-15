Вот это ножки: Леся Никитюк восхитила фанатов красотой и рассказала о неожиданной валентинке

Леся сидит на кресле на фоне шариков-сердечек, высокие каблуки, укладка и стильный сдержанный макияж дополняют образ.

"Шановний Валентин... Валентинка готова. Дівчата, червоне чи біле?", - спросила Никитюк у поклонниц.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Красное платье с шикарным декольте ведущая подписала лаконично: "Девушка в красном" и рассказала, от кого получила однажды неожиданную валентинку на День влюбленных.

"Lady Ле in red. В школі мені валентинки від анонімів приходили... Думаю, то був фізрук і трудовик. А вам підписували?", - поинтересовалась Никитюк у подписчиков.