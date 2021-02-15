Ось це ніжки: Леся Нікітюк захопила фанатів красою і розповіла про несподівану валентинку

Ведуча Леся Нікітюк не втомлюється дивувати шанувальників довжиною і красою своїх ніг. Цього разу вона підкорила фанатів фото у вишуканих сукнях білого і червоного кольорів.
Спокусливі знімки, як зазвичай, ведуча запостила в Instagram.
Леся сидить на кріслі на тлі кульок-сердечок, високі підбори, укладання і стильний стриманий макіяж доповнюють образ.
"Шановний Валентин... Валентинка готова. Дівчата, червоне чи біле?", - запитала Никитюк у прихильниць.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)
Червоне плаття з розкішним декольте ведуча підписала лаконічно: "Дівчина в червоному" і розповіла, від кого одержала одного разу несподівану валентинку на День закоханих.
"Lady Ле in red. У школі мені валентинки від анонімів приходили... Думаю, то був фізрук і трудовик. А вам підписували?", - поцікавилася Никитюк у фоловерів.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові. Шанувальники гадають, невже ведуча зустріла свою любов.
Здається, громадськість взагалі дуже переймається тим, щоб скоріше знайти Лесі гідну пару. Кожного чоловіка, з яким Никитюк з'являється на публіці, тут же приписують їй в женихи. Також Лесю зовут стати новою учасницею шоу "Холостячка".