Ось це ніжки: Леся Нікітюк захопила фанатів красою і розповіла про несподівану валентинку

Леся сидить на кріслі на тлі кульок-сердечок, високі підбори, укладання і стильний стриманий макіяж доповнюють образ.

"Шановний Валентин... Валентинка готова. Дівчата, червоне чи біле?", - запитала Никитюк у прихильниць.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Червоне плаття з розкішним декольте ведуча підписала лаконічно: "Дівчина в червоному" і розповіла, від кого одержала одного разу несподівану валентинку на День закоханих.

"Lady Ле in red. У школі мені валентинки від анонімів приходили... Думаю, то був фізрук і трудовик. А вам підписували?", - поцікавилася Никитюк у фоловерів.