Это официально: Кайли Дженнер подтвердила свою беременность трогательным видео

В видео, которое Кайли опубликовала несколько часов назад, задействована сама 24-летняя звезда, а также ее возлюбленный, 30-летний Трэвис Скотт, и их 3-летняя дочь Сторми. В него вошли кадры, когда Дженнер впервые увидела тест, подтвердивший ее беременность, счастливое лицо отца, а также совместное УЗИ. Есть здесь реакция старшей сестры - Сторми, а также мамы Кайли - Крис Дженнер. Трогательный ролик уже собрал более 50 миллионов просмотров, и явно это не предел.

Кайли сообщила о беременности (видео: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, для Кайли и Трэвиса, которые сошлись после перерыва не так давно, это долгожданное и счастливое событие. По словам инсайдеров, пара давно мечтала родить Сторми брата или сестру и около года пыталась зачать ребенка. Сама Дженнер не раз признавалась, что хочет большую семью и минимум четверых детей.