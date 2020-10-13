Это был пожар: Димопулос разоткровенничалась о страстном номере с Мейхер и азарте на Танцах со звездами 2020

Санта Димопулос на каждом эфире "Танцев со звездами 2020" все больше плеянет судей и зрителей своим мастерством на паркете. Например, в седьмом выпуске шоу экс-"виагрянка" и ее партнер Макс Леонов получили максимальное количество баллов от членов жюри, которые бели единогласны! Но главной изюминкой латиноамериканского эфира стал поцелуй двух главных соперниц проекта – Санты и Надежды Мейхер. На странице в Instagram Димопулос подробно поделилась своими ощущениями от тренировок и выступления.

Санта решила подвести итоги седьмого прямого эфира проекта и основательной, порой изнуряющей, но интересной и насыщенной подготовки к нему.

"У меня в голове всплывают только бесконечные картинки с ураганами, пожарами и цейтнотами... Когда все вокруг горит, взрывается, взлетает на воздух или, наоборот – навсегда уходит под землю… А ты - бежишь! Бежишь, потому что уже побежал, взял темп! Бежишь, лавируя между всеми огнями, взрывами и водоворотоми. Бежишь, немножко задыхаясь, иногда даже смахивая слезы… но – бежишь. Бежишь, потому что остановиться – значит потерять темп, значит перестать дышать", - поэтично и емко описала она свои ощущения от репетиций и тренировок.



⠀Санта и Макс львиную долю времени проводят в зале, готовясь к прямым эфирам (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта призналась, что на прошлой неделе провела рекордное количество времени в танцевальном зале. Ведь ей нужно было подготовить сразу два танца, вместо одного. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее в непростой период, включая Макса Леонова и экс-коллегу по группе "ВИА Гра", а сейчас главную соперницу на пути к победе на "Танцах со звездами 2020" – Надежду Мейхер. К слову, их пасадобль с горячим финалом в виде страстного поцелуя просто взорвал главный паркет страны!

"Мне было тяжело, временами страшно, иногда – весело, еще было волнительно, радостно, сложно, даже изматывающе, но все же – я старалась отдаться процессу полностью. Очень благодарна своим близким, которые выдержали (именно - выдержали) подготовку к седьмому эфиру вместе со мной, благодарна Максу Леонову и еще – Надежде Мейхер. Очень благодарна вам за поддержку и за понимание того, что проект это не только танцы, но и актерские задачи, которые мы выполняем", - отметила Санта.