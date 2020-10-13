Це був пожежа: Дімопулос розговорилася про пристрасний номер з Мейхер і азарті на Танцях з зірками 2020

Санта Дімопулос на кожному ефірі "Танців з зірками 2020" все більше підкорює суддів та глядачів своєю майстерністю на паркеті. Наприклад, у сьомому випуску шоу екс-"віагрянка" і її партнер Макс Леонов отримали максимальну кількість балів від членів жюрі, які були одностайні! Але головною родзинкою латиноамериканського ефіру став поцілунок двох головних суперниць проекту – Санти і Надії Мейхер. На сторінці в Instagram Дімопулос докладно поділилася своїми відчуттями від тренувань та виступу.

Санта вирішила підвести підсумки сьомого прямого ефіру проекту і грунтовної, часом виснажливої, але цікавої і насиченої підготовки до нього.

"У мене в голові спливають тільки нескінченні картинки з ураганами, пожежами і цейтнотами... Коли все навколо горить, вибухає, злітає на повітря або, навпаки – назавжди йде під землю... А ти біжиш! Біжиш, бо вже побіг, взяв темп! Біжиш, лавіруючи між усіма вогнями, вибухами і водоворотоми. Біжиш, трошки задихаючись, іноді навіть змахуючи сльози... але – біжиш. Біжиш, тому що зупинитися – значить втратити темп, значить перестати дихати", - поетично і влучно описала вона свої відчуття від репетицій і тренувань.



⠀Санта і Макс левову частку часу проводять у залі, готуючись до прямих ефірів (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта зізналася, що минулого тижня провела рекордну кількість часу в танцювальному залі. Адже їй потрібно було підготувати відразу два танці, замість одного. Вона подякувала всім, хто підтримував її в непростий період, включаючи Макса Леонова і екс-колегу по гурту "ВІА Гра", а зараз головну суперницю на шляху до перемоги на "Танцях з зірками 2020" – Надію Мейхер. До речі, їх пасадобль з гарячим фіналом у вигляді пристрасного поцілунку просто підірвав головний паркет країни!

"Мені було важко, часом страшно, іноді – весело, ще було хвилююче, радісно, складно, навіть виснажливо, але все ж – я намагалася повністю віддатися процесу. Дуже вдячна своїм близьким, які витримали (саме - витримали) підготовку до сьомого ефіру разом зі мною, вдячна Максу Леонову і ще – Надії Мейхер. Дуже вдячна вам за підтримку і за розуміння того, що проект - це не тільки танці, а й акторські завдання, які ми виконуємо", - зазначила Санта.