Это работает! Диетолог предложила действенную диету от высокого давления и для похудения

Высокое артериальное давление (гипертония) наиболее распространённое заболевание среди ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) во всем мире и заболевание, которое повышает риск развития ССЗ осложнений: инсульта, инфаркта.
Можем ли мы использовать диету, влияя на эти риски? "Да", - утверждает диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram.
Экспертами Национального института здоровья США разработано диету, которая может помочь людям контролировать свое артериальное давление и влиять на риски ССЗ.
Полное название DASH диеты - Dietary Approaches to Stop Hypertension (диетические подходы для остановки гипертонии, если дословно).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Основная цель DASH диеты - не похудеть, а снизить артериальное давление. Однако, она также может помочь тем, кто хочет похудеть, снизить уровень холестерина и контролировать или предотвратить диабет.
Важные аспекты диеты включают:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
DASH предлагает полезные альтернативы "нездоровой пище" и призывает людей избегать обработанных пищевых продуктов.
Итак, DASH диетой рекомендовано:
Пить можно любые напитки, кроме сладких вариантов,но желательно чистую воду.
Напомним, что ранее нутрициолог Лора Филиппова рассказала о тонкостях приема жирных кислом Омега 3,6 и 9.