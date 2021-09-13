Это семейное: Ким Кардашьян в плаще и балаклаве повторила образ экс-мужа

Ким Кардашьян в который раз стала самой обсуждаемой в сети персоной. Знаменитость была замечена на улицах Нью-Йорка накануне Met Gala в весьма странном одеянии.
Позже звезда выложила фото в своем блоге, вызвав больше вопросов, чем ответов.
Судя по всему, звезда готовится к светскому событию. И уже сейчас ей удается быть в центре внимания. Перед отелем, где Ким остановилась, она появилась в черном кожаном плаще и кожаной балаклаве из коллекции Vetements весна-2019. Образ она дополнила сумкой, усыпанной сверкающими кристаллами, а также сапогами на шпильках от Balenciaga.
Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)
Примечательно, что ранее ее экс-супруг Канье Уэст постоянно появлялся на публике в глухой балаклаве. Многие фанаты тут же припомнили такой опыт и начали иронизировать. "Ким была рядом с Каней слишком долго", "С тобой все ок?", "Ким, это не "Американская история ужасов", "Ким, что это, черт побери?", "Ким, ты вообще видишь?", "Это точно модно?"…
Что ж, вполне возможно, таким образом Ким намекает на воссоединение с Канье Уэстом.