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"Это точно не свадебная фотосессия?" Кароль заинтриговала образом белой королевы

Автор: Lite

Тина Кароль регулярно радует поклонников появлением на экране в различных образах и нарядах, которые те подолгу детально изучают, восхищаясь каждым элементом. Украинская поп-дива балует не только новыми фотосетами и показывает закулисье своей творческой жизни, но и готовит для поклонников нечто впечатляющее – новый альбом.

О выходе свежих треков Тина сообщила в Instagram, показав фото в total white образе.

Тина расположилась на полу. Она приподняла подол белоснежного наряда, обнажив стройные ножки в безупречно белых закрытых босоножках с тонкими ремешками. Тина соблазнительно смотрит в объектив фотографа, оперившись рукой о колено.

"Ни к чему суждения людей…" - заинтриговала одной из строчек композиции из нового альбома Тина. И уточнила, что треки вскоре будут доступны на всех музыкальных платформах.

Тина анонсировала выход свежего альбома (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники искренне порадовались хорошим новостям от своей любимицы и похвалили ее нежный и одновременно соблазнительный образ.

  • Белая королева
  • Самая красивая
  • Нереальная
  • Это точно не свадебная фотосессия?
  • Безумно красива
  • Огнище, просто горячо
  • Как ангел, который снова привнесёт в нашу жизнь что-то значимое
  • Сексуально
  • Какая же вы шикарная!

Напомним, что ранее Тина Кароль и Дан Балан, который вскоре появиться на экранах в новом сезоне "Голоса страны", очаровали романтическим танцем.

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Новости Украины Тина Кароль
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