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"Це точно не весільна фотосесія?" Кароль заінтригувала образом білої королеви

Автор: Lite

Тіна Кароль регулярно радує шанувальників появою на екрані в різних образах і вбраннях, які ті довго детально вивчають, захоплюючись кожним елементом. Українська поп-діва балує не тільки новими фотосетами і показує лаштунки свого творчого життя, але і готує для шанувальників щось вражаюче – новий альбом.

Про вихід свіжих треків Тіна повідомила в Instagram, показавши фото в total white образі.

Тіна розташувалася на підлозі. Вона підняла поділ білосніжного вбрання, оголивши стрункі ніжки в бездоганно білих закритих босоніжках з тонкими ремінцями. Тіна спокусливо дивиться в об'єктив фотографа, спершись рукою об коліно.

"Ні до чого судження людей..." - заінтригувала одним з рядків композиції з нового альбому Тіна. І уточнила, що треки незабаром будуть доступні на всіх музичних платформах.

Тіна анонсувала вихід свіжого альбому (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники щиро пораділи хорошим новинам від своєї улюблениці і похвалили її ніжний і одночасно спокусливий образ.

  • Біла королева
  • Найкрасивіша
  • Нереальна
  • Це точно не весільна фотосесія?
  • Шалено красива
  • Вогнище, просто гаряче
  • Як ангел, який знову привнесе в наше життя щось значуще
  • Сексуально
  • Яка ж ви шикарна!

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль та Дан Балан, який невдовзі з'явитися на екранах в новому сезоні "Голосу країни", зачарували романтичним танцем.

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Новини України Тіна Кароль
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