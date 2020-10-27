И ей 40! Ким Кардашьян похвасталась совершенным телом в "невидимом" бикини

Ким Кардашьян после громкого празднования своего юбилея решила отдохнуть – звезда вновь отправилась к океану. Так что фанатам явно стоит готовиться к жарким фото в откровенных купальниках. Первые из них уже появились на странице знаменитой инста- и теледивы. Ким показала фото в крошечном бикини телесного оттенка. Купальник и так едва прикрывает тело Кардашьян, а цвет создает эффект, что она и вовсе обнаженная.

Ким отправилась на отдых (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пляжный образ звезды дополнили косынка, зеркальные солнцезащитные очки и золотые украшения. Она сделала несколько кадров, чтобы ее можно было рассмотреть со всех сторон. Выглядит Ким как всегда роскошно: стройная талия, аппетитные формы, соблазнительный загар… Чтобы подчеркнуть свои выдающиеся данные, Ким сделала дерзкую подпись: "Это 40!".

Фанаты принялись писать звезде комплименты. К ним присоединились и сестры популярной во всем мире знаменитости, а также Эмили Ратаковски. Девушка написала: "Мне тоже 40. С днем рождения!". "Ты выглядишь лучше, чем в 39!", "Естественно, это они", "Лучше, чем когда-либо", "Это огонь", "Вау, прекрасна", "Черт, как тебе это удается", "Лучшие 40, которые я когда-либо видела", - пишут фолловеры.

Напомним, в честь своего 40-летия Ким Кардашьян выпустила новую линию косметики. Для промо она снялась в соблазнительной фотосессии, примерив серебристый купальник.