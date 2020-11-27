Ей не может быть 54: Сальма Хайек поразила молодым внешним видом на фото без макияжа

Сальма Хайек показала очередное фото, от которого фанаты просто не смогли оторвать глаз. Все дело в том, что 54-летняя актриса выглядит невероятно молодо и свежо. Хотя, впрочем, этим она уже никого не удивляет, а просто восхищает.

Сальма в новом образе и без макияжа (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма надела бордового оттенка закрытое платье, которое отлично гармонировало с ее оттенком кожи. Из аксессуаров она выбрала длинную цепочку с подвеской. Макияж она не делала, а волосы не укладывала, оставив их слегка подкрученными, словно после душа. Кажется, актриса решила провести день в простом домашнем образе, не заморачиваясь с бьюти-луком. "Давайте будем защищены и благодарны", - написала она под снимком.

Фанаты присоединились к поздравлению в честь Дня благодарения. А также не смогли сдержать слов от своего восхищения такой неувядающей красотой. "Ты просто божество", "Как тебе это удается?", "Ты королева", "Самая красивая в мире", "Ты просто идеал", "Невероятная Сальма", "Спасибо за вдохновение!", - такие комментарии все появляются под постом звезды.

Ранее Сальма растрогала сеть нежным признанием в любви своему мужу - французскому миллиардеру Франсуа Анри-Пино.