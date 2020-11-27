Їй не може бути 54: Сальма Хайек вразила молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу

Сальма Хайєк показала чергове фото, від якого фанати просто не змогли відірвати очей. Вся справа в тому, що 54-річна актриса виглядає неймовірно молодо і свіжо. Хоча, втім, цевже нікого не дивує, а просто захоплює.

Сальма в новому образі і без макіяжу (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма одягла бордового відтінку закрите плаття, яке чудово гармоніювало з її відтінком шкіри. З аксесуарів вона вибрала довгий ланцюжок з підвіскою. Макіяж вона не робила, а волосся не укладала, залишивши його злегка підкрученим, немов після душу. Здається, актриса вирішила провести день у простому домашньому образі, не заморочуючись з б'юті-луком. "Давайте будемо захищені і вдячні", - написала вона під знімком.

Фанати долучилися до привітаннь на честь Дня подяки. А також не змогли стримати слів від свого захоплення такою нев'янучою красою. "Ти просто божество", "Як тобі це вдається?", "Ти королева", "Найкрасивіша в світі", "Ти просто ідеал", "Неймовірна Сальма", "Дякую за натхнення!", - такі коментарі все з'являються під постом зірки.

Раніше Сальма зворушила мережу ніжним зізнанням в любові своєму чоловікові - французького мільярдеру Франсуа Анрі-Піно.