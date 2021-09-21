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И ей 63! Шэрон Стоун показала подтянутую фигуру в пикантном купальнике

Автор: RBC.UA

Шэрон Стоун в последнее время стала активно постить - она регулярно выкладывает снимки в личном блоге, причем порой - очень откровенные. Ранее она показала свое романтическое путешествие по Италии с загадочным мужчиной.

А теперь выложила снимки, сделанные во Франции.

Судя по фото, сделанным актрисой, она решила наконец отдохнуть от многочисленных светских раутов. Звезда "Основного инстинкта" купается в море, загорает и совершает длительные прогулки по берегу. Разумеется, в поездку Шэрон прихватила несколько купальников и массу пляжных луков.

Шэрон Стоун во Франции (фото: instagram.com/sharonstone)

"Забота о себе важна. Тело, разум и дух", - написала под снимками Стоун.

А фанаты принялись обсуждать, как роскошно выглядит звезда, которой в марте исполнилось 63. К слову, сама Шэрон призналась, что ее форма - это результат правильного образа жизни. Актриса много спит - не менее 8 часов, занимается спортом, посещает бассейн, любит понежиться в ванной с солями, а рацион составляет исключительно из свежих продуктов. Берем пример!

Ранее Шэрон Стоун показываала фото в соблазнительном платье.

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