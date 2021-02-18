Ей точно 51? Дженнифер Лопес в соблазнительном купальнике блеснула точеной фигурой

"Пришло время стать НАСТОЯЩИМ! @ JLo начинает испытание #JLOBEAUTY #ImReel. Покажите нам, как вы переходите от полного гламурного образа к полному сиянию в вашей коже! Посмотрите видео #ImReel от @JLo и воссоздайте свое собственное", - предложили на странице бренда.

Дженнифер Лопес восхитила молодостью (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер позирует сначала с ярким макияжем, роскошной укладкой и в золотистом халате. А затем с помощью четырех любимых продуктов - геля для умывания, сыворотки, крема и бронзатора - преображается на глазах. Звезда появляется перед нами не только с чистой сияющей кожей, которая светится здоровьем и красотой, но и в ярко-розовом купальнике. Выглядит она просто шикарно, за что получила просто шквал комплиментов.

Дженнифер Лопес покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

Фанаты просто не верят, что звезде 51. Многие спросили, может, она использует фильтры? Остальные просто не сдерживали эмоций: "Ты такая милашка", "Да, мамочка!", "Реальная натуральная красота", "Такая безупречная королева", "Ах, я люблю это!!! Ты заставила меня светиться этим гламуром", "Давай светиться!", "Да, королева", "Идеал", "Хороша", - пишут ей фолловеры.