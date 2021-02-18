Їй точно 51? Дженніфер Лопес у спокусливому купальнику блиснула витонченою фігурою

Дженніфер Лопес зараз щосили піарить свою лінію косметики JLO Beauty. З цією метою співачка навіть підготувала конкурс-челлендж для послідовувачів в Instagram. Суть його в тому, щоб показати спочатку себе в "повному" гламурі, а потім - у своєму природному вигляді.
Першою свій відео виклала сама королева світової поп-сцени. І звичайно ж, просто підірвала мережу.
"Настав час стати СПРАВЖНІМ! @JLo починає випробування #JLOBEAUTY #ImReel. Покажіть нам, як ви переходите від повного гламурного образу до повного сяяння у вашій шкірі! Подивіться відео #ImReel від @JLo і відтворіть своє власне", - запропонували на сторінці бренду.
Дженніфер Лопес вразила молодістю (фото: instagram.com/jlo)
Дженніфер позує спочатку з яскравим макіяжем, розкішною укладкою і в золотистому халаті. А потім за допомогою чотирьох улюблених продуктів - гелю для вмивання, сироватки, креми та бронзатора - перевтілюється на очах. Зірка постає перед нами не тільки з чистою сяючою шкірою, яка світиться здоров'ям і красою, але і в яскраво-рожевому купальнику. Виглядає вона просто шикарно, за що отримала просто шквал компліментів.
Фанати просто не вірять, що зірці 51. Багато хто запитав, може, вона використовує фільтри? Решта просто не стримували емоцій: "Ти така милашка", "Так, мамо!", "Реальна натуральна краса", "Така бездоганна королева", "Ах, я люблю це!!! Ти змусила мене світитися цим гламуром", "Давай світитися!", "Так, королева", "Ідеал", "Гарна", - пишуть їй фоловери.
Також Дженніфер Лопес днями похвалилася розкішним подарунком, який зробив їй її коханий Алекс Родрігес. У пари явно все в порядку!