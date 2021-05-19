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Ей точно 56? Роскошная Моника Беллуччи покорила цветущим внешним видом

Новина українською →
, Среда 19 мая 2021 18:26
Ей точно 56? Роскошная Моника Беллуччи покорила цветущим внешним видом Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моника Беллуччи показала новое фото, которое заставило усомниться в ее реальном возрасте. Актриса выглядит нереально молодо!

Новый пост звезда вновь посвятила одной из своих последних съемок.

Моника на фото предстала в натуральном виде: легкий макияж подчеркнул ее природную красоту. Снимок сделан вблизи, а потому лицо итальянской кинодивы можно рассмотреть во всех деталях. Гладкая упругая кожа, нежный овал лица и чувственные губы просто свели с ума фанатов. Поклонники отказываются верить, что Монике 56.

Ей точно 56? Роскошная Моника Беллуччи покорила цветущим внешним видом

Моника Беллуччи на новом фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Восхитительна", "Самая красивая навсегда", "Я люблю тебя, Моника", "Прекрасная девушка", "Черт", "Выглядишь феноменально", "Выглядишь фантастически", - пишут они ей.

Напомним, ранее молодую внешность актрисы раскритиковали. Поклонники уверены, что чрезмерный фотошоп только убавил очарования. Ведь в свои годы Беллуччи по-прежнему прекрасна, несмотря на возрастные изменения.

Ранее Моника Беллуччи ностальгировала по годам любви с Венсаном Касселем.

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