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Фантастическая женщина: Сальма Хайек в образе супергероини покорила сеть

Автор: RBC.UA

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек на днях поделилась с фанатами радостной новостью - скоро их ожидает новый фильм с участием любимой актрисы.

Видео, где Сальма примерила образ героини комиксов, взорвало сеть.

"После долгого ожидания я наконец чувствую приближение "Вечных", - написала она в свои блоге Instagram. В видео Хайек одета, как и подобает героиням комиксов - в костюме женщины-воина, напоминающем рыцарские латы, и необычном шлеме.

Наряд, созданный для Сальмы, отлично подчеркнул, в какой прекрасной форме находится 54-летняя знаменитость. Дополнили образ легкий макияж и волосы, уложенные упругими кудрями. Выглядела Хайек просто фантастически, что отметили ее многочисленные фанаты.

Сальма Хайек в новой роли (видео: instagram.com/salmahayek)

"Сладкая детка", "Милашка", "Просто огонь", "Ты такая красивая", - не могут остановиться фанаты. Что ж, сложно спорить - Сальме к лицу любой образ. И похоже, с возрастом спектр ее персонажей только расширяется.

Также ранее Сальма Хайек стала героиней нового номера индийского Vogue, где примерила роскошные наряды. Знаменитость доказала, что с годами совершенно не меняется.

А Деми Мур восхитила сеть красотой старшей дочери-именинницы.

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