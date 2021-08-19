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Фантастична жінка: Сальма Хайєк в образі супергероїні підкорила мережу

Автор: RBC.UA

54-річна голлівудська актриса Сальма Хайек днями поділилася з фанатами радісною новиною - скоро їх чекає новий фільм за участю улюбленої актриси.

Відео, де Сальма приміряла образ героїні коміксів, підірвало мережу.

"Після довгого очікування я нарешті відчуваю наближення "Вічних", - написала вона в свої блозі Instagram. У відео Хайек одягнена, як і личить героїням коміксів - в костюмі жінки-воїна, що нагадує лицарські лати, і незвичайному шоломі.

Вбрання, створене для Сальми, відмінно підкреслило, в якій прекрасній формі знаходиться 54-річна знаменитість. Доповнили образ легкий макіяж і волосся, укладене пружними кучерями. Виглядала Хайек просто фантастично, що відзначили її численні фанати.

Сальма Хайек в новій ролі (відео: instagram.com/salmahayek)

"Солодка мала", "Милашка", "Просто вогонь", "Ти така красива", - не можуть зупинитися фанати. Що ж, складно сперечатися - Сальмі до лиця будь-який образ. І схоже, з віком спектр її персонажів тільки розширюється.

Також раніше Сальма Хайек стала героїнею нового номера індійського Vogue, де приміряла розкішні вбрання. Знаменитість довела, що з роками абсолютно не змінюється.

А Демі Мур захопила мережу красою старшої дочки-іменинниці.

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