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Фантастически красивая: Катя Осадчая в изысканном образе сразила наповал нежностью

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на Новый год успели и дома встретить праздник, и сходить к звездным соседям и друзьям Потапу и Насте Каменских и повеселиться в их компании. На Рождество ведущая решила не только душевно поздравить поклонников, но и показать новую нежную фотосессию в подчеркнуто женственном и чувственном образе.

Телезвезда предстала перед фанами в элегантном платье молочного оттенка с длинными рукавам-буфами. В руках она держит веточку нежніх белых цветов, усыпанных серебристым "снегом". Волосы Катя уложила в упругие локоны, обрамляющие лицо. Макияж – максимално нежный и естественный. Особого внимания заслуживают аксессуары – две нитки бус, одна – жемчужная с нежной подвеской-цепочкой.

"З Різдвом! Нехай Святвечір стане часом єднання родини, смачної куті та вкселої коляди!" - обратилась к поклонникам ведущая.

Катя показала чувственный и женственный образ на Рождество (фото: instagram.com/kosadcha)

Чувственная фотосессия Кати вызвала умиление у ее поклонников. В комментариях они даже сравнили ведущую с Роксоланой и завалили ее цунами комплиментов.

  • Очень красивая, нежное фото
  • Прекрасно! Нежно, стильно! Катя – красавица
  • Ві очаровательная
  • Прямо Роксолана
  • Фантастическая
  • Такое фото, что передает не только атмосферу, но и тепло
  • Великолепна!
  • Такая женственная и утонченная
  • Какое красивое фото,Катя! Прелесть!

Напомним, что ранее Катя Осадчая в роскошном платье-вышивнке душевно отметила католическое Рождество.

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Новости Украины Катя Осадчая