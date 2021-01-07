Фантастично гарна: Катя Осадча у вишуканому образі зачарувала ніжністю

Катя Осадча та Юрій Горбунов на Новий рік встигли і вдома зустріти свято, і сходити до зіркових сусідів і друзів Потапа і Насті Каменських та повеселитися в компанії. На Різдво ведуча вирішила не тільки душевно привітати шанувальників, але і показати нову ніжну фотосесію в підкреслено жіночному і чуттєвому образі.

Телезірка постала перед фанами в елегантній сукні молочного кольору з довгими рукавах-буфами. В руках вона тримає гілочку нежніх білих квітів, посипаних сріблястим "снігом". Волосся Катя уклала в пружні локони, що обрамляють обличчя. Макіяж – максимално ніжний і природний. Особливої уваги заслуговують аксесуари – дві нитки бус, одна – перли з ніжною підвіскою-ланцюжком.

"З Різдвом! Нехай Святвечір стані годиною єднання родини, смачної куті та вкселої коляди!" - звернулася до шанувальників ведуча.

Катя показала чуттєвий та жіночний образ на Різдво (фото: instagram.com/kosadcha)

Чуттєва фотосесія Каті викликала захват у її шанувальників. В коментарях вони навіть порівняли ведучу з Роксоланою і завалили її цунамі компліментів.

Дуже красиве, ніжне фото

Чудово! Ніжно, стильно! Катя – красуня

Ви чарівна

Прямо Роксолана

Фантастична

Таке фото, що передає не тільки атмосферу, але і тепло

Чудова!

Така жіночна і витончена

Яке гарне фото,Катя! Чарівність!

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в розкішному платті-вышивнці душевно відзначила католицьке Різдво.