Фейерверк эмоций: Лилия Ребрик шокировала поклонников новым цветом волос

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила и шокировала фанатов своим новым образом.
Лилия запостила в Instagram снимки, на которых она из привычной блондинки превратилась то ли в розововолосую, то ли в рыжую байкершу.
Ведущая призналась, что ее новая роль - Галя - стала для нее фейерверком эмоций, фонтаном гениальных идей, отрывом "башки" и взрывоопасной силой.
"Але водночас - це жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю... Вона така, як ми всі, і водночас - вона зовсім інша", - поделилась Ребрик.
Она призналась, что нашла в себе и в своей Гале много общего, но многому Лилии пришлось у экранной героини научиться.
"Наприклад, я ніколи в житті не їздила на мопеді, не була рудою, не ламала рук і ніг (тьфу, тьфу, тьфу) і доньки мої ще зовсім не дорослі, як у Галі! Але завдяки їй я всі ці образи на себе "приміряла"...", - рассказала Ребрик.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
Поклонники ведущей были шокированы таким стилем Ребрик, но отметили, что с удовольствием посмотрят на ее перевоплощения на экране. Ведь, по их мнению, в жизни иногда не хватает "таких Галь".
Напомним, недавно Лилия ответила поклонникам на вечно волнующий вопрос: чем ведущие занимаются в студии, когда на телевидении - перерыв на рекламу. Больше не тайна - смотрите видео.
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