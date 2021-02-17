Фейерверк эмоций: Лилия Ребрик шокировала поклонников новым цветом волос

Ведущая призналась, что ее новая роль - Галя - стала для нее фейерверком эмоций, фонтаном гениальных идей, отрывом "башки" и взрывоопасной силой.

"Але водночас - це жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю... Вона така, як ми всі, і водночас - вона зовсім інша", - поделилась Ребрик.

Она призналась, что нашла в себе и в своей Гале много общего, но многому Лилии пришлось у экранной героини научиться.

"Наприклад, я ніколи в житті не їздила на мопеді, не була рудою, не ламала рук і ніг (тьфу, тьфу, тьфу) і доньки мої ще зовсім не дорослі, як у Галі! Але завдяки їй я всі ці образи на себе "приміряла"...", - рассказала Ребрик.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники ведущей были шокированы таким стилем Ребрик, но отметили, что с удовольствием посмотрят на ее перевоплощения на экране. Ведь, по их мнению, в жизни иногда не хватает "таких Галь".