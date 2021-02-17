Феєрверк емоцій: Лілія Ребрик шокувала шанувальників новим кольором волосся

Ведуча зізналася, що її нова роль - Галя - стала для неї феєрверком емоцій, фонтаном геніальних ідей, відривом "довбешки" і вибухонебезпечною силою.

"Але водночас - це жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю... Вона така, як ми всі, і водночас - вона зовсім інша", - поділилася Ребрик.

Вона зізналася, що знайшла в собі і в своїй Галі багато спільного, але багато чого Лілії довелося у екранної героїні навчитися.

"Наприклад, я ніколи в житті не їздила на мопеді, не була рудою, не ламала рук і ніг (тьху, тьху, тьху) і доньки мої ще зовсім не дорослі, як у Галі! Але завдяки їй я всі ці образи на собі "приміряла"...", - розповіла Ребрик.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Шанувальники ведучої були шоковані таким стилем Ребрик, але зауважили, що з задоволенням подивляться на її перевтілення на екрані. Адже, на їх думку, у житті іноді не вистачає "таких Галь".