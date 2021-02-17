Феєрверк емоцій: Лілія Ребрик шокувала шанувальників новим кольором волосся

Українська ведуща та акторка Лілія Ребрик захопила і шокувала фанатів своїм новим образом.
Лілія запостила в Instagram знімки, на яких вона зі звичної блондинки перетворилася чи то на розововолосу, чи то в руду байкершу.
Ведуча зізналася, що її нова роль - Галя - стала для неї феєрверком емоцій, фонтаном геніальних ідей, відривом "довбешки" і вибухонебезпечною силою.
"Але водночас - це жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю... Вона така, як ми всі, і водночас - вона зовсім інша", - поділилася Ребрик.
Вона зізналася, що знайшла в собі і в своїй Галі багато спільного, але багато чого Лілії довелося у екранної героїні навчитися.
"Наприклад, я ніколи в житті не їздила на мопеді, не була рудою, не ламала рук і ніг (тьху, тьху, тьху) і доньки мої ще зовсім не дорослі, як у Галі! Але завдяки їй я всі ці образи на собі "приміряла"...", - розповіла Ребрик.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
Шанувальники ведучої були шоковані таким стилем Ребрик, але зауважили, що з задоволенням подивляться на її перевтілення на екрані. Адже, на їх думку, у житті іноді не вистачає "таких Галь".
Нагадаємо, нещодавно Лілія відповіла шанувальникам на вічно хвилююче питання: чим ведучі займаються в студії, коли на телебаченні - перерва на рекламу. Більше не таємниця - дивіться відео.
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