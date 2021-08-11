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"Фигура лучше, чем у Ирины Шейк": Никитюк в супер откровенном бикини засветила грудь

Автор: Styler

Леся Никитюк этим летом плодотворно работает и не менее интенсивно отдыхает. Вернувшись из Черногории, она успела побывать на украинском курорте в Черновицкой области и снова отправилась в путь. Леся с тяжелым сердцем оставила своего любимца Рафика в Украине и уехала отдыхать в Португалию, а именно – на Мадейру. Так, Леди Ле не теряет надежды встретить здесь легендарного Роналдо и даже готова без раздумий отправиться с ним на свидание.

Порцией горячих фото с Мадейры она поделилась в Instagram.

Леся позирует в нежно-розовом соблазнительном бикини. Верх купальника - топ-халтер, который скрещивается на шее и позволяет подчеркнуть упругую грудь, частично обнажив ее. Низ – эффектные плавки на завязках по бокам. Леди Ле расположилась в бассейне на крыше гостиницы, откуда открывается потрясающий вид на окрестности и бескрайние морские просторы.

Леся Никитюк показала горячие кадры из Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нем", - как всегда с толикой юмора подписала ведущая зрелищные откровенные кадры.

Поклонники оценили бикини звезды и восхитились ее стройной модельной фигурой.

  • Фигура лучше, чем у Ирины Шейк
  • Очень супер секси!
  • Леся, ты красотка
  • Купальник просто огонь
  • Богиня! Ну что еще сказать
  • Нимфа морская
  • Русалочка
  • Шикарно
  • Конфетка
  • Вы только посмотрите, какая красивая и невероятная

Напомним, что ранее Леся Никитюк попросила помочь ей выбрать спутника жизни и попросила поклонников посоветовать, представитель какой профессии ей подойдет наиболее.

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Леся Никитюк