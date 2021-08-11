"Фигура лучше, чем у Ирины Шейк": Никитюк в супер откровенном бикини засветила грудь

Леся Никитюк этим летом плодотворно работает и не менее интенсивно отдыхает. Вернувшись из Черногории, она успела побывать на украинском курорте в Черновицкой области и снова отправилась в путь. Леся с тяжелым сердцем оставила своего любимца Рафика в Украине и уехала отдыхать в Португалию, а именно – на Мадейру. Так, Леди Ле не теряет надежды встретить здесь легендарного Роналдо и даже готова без раздумий отправиться с ним на свидание.