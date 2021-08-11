"Фігура краща, ніж у Ірини Шейк": Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди

Леся Нікітюк цього літа плідно працює і не менш інтенсивно відпочиває. Повернувшись з Чорногорії, вона встигла побувати на українському курорті в Чернівецькій області і знову вирушила в дорогу. Леся з важким серцем залишила свого улюбленця Рафіка в Україні і поїхала відпочивати до Португалії, а саме – на Мадейру. Так, Леді Ле не втрачає надії зустріти тут легендарного Роналдо і навіть готова без роздумів відправитися з ним на побачення.