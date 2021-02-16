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Фигура мечты: Бейонсе в роскошной блузе и мини-юбке взорвала сеть

Автор: Lite

Бейонсе показала новый образ, который подчеркнул ее роскошную фигуру. Певица примерила классическую приталенную блузу с длинными рукавами, а дополнила ее соблазнительной кожаной юбкой ярко-красного цвета с широким ремнем на талии. Из обуви она выбрала туфли на шпильках, в руки взяла сумочку такого же оттенка и круглые очки. Завершили образ крупные аксессуары: колье на шее и массивные серьги. Получилось сексуально и стильно!

Ролик появился на странице дивы в Instagram всего несколько часов назад, хотя сделан ранее. В нем царит атмосфера Дня всех влюбленных.

В кадре королева r&b-сцены соблазнительно кружится, демонстрируя роскошное тело. Здесь есть также масса деталей, присущих празднику любви: цветы, сладости, подарки и милые рисунки. А в кадре также мелькает и дочь Бейонсе, которую мама нежно целует.

Певица в новом образе (видео: instagram.com/beyonce)

Также ранее Бейонсе показала очередной провокационный образ для своей марки одежды. Певица позирует в розовых бикини с высокой посадкой и топе с длинными рукавами, а завершают лук высокие белые кеды и очки cat eye. Бейонсе обожает провокационные образы (фото: instagram.com/beyonce)

Ранее Бейонсе показала соблазнительный образ в духе 90-х.

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Новости Украины Бейонсепевецактрисамода
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