Фигура - огонь: полуголая Ким Кардашьян блеснула осиной талией и пышными формами

Новые фото звезды, которые она выложила в своем блоге , просто взорвали сеть.

Ким Кардашьян позирует в крошечном бикини, а сверху накинула самый модный вариант рубашки этого лета. Укороченная, с пышными рукавами и широкими манжетами, она сделала фигуру знаменитости просто совершенной. Тонкая талия и пышные будра стали еще более выразительными, а весь образ - женственным и хрупким. Дополнили наряд зеркальные солнцезащитные очки, а также кроссовки.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-летняя звезда позирует на фоне экзотического пейзажа, подставив солнцу свое роскошное тело. В ответ на пост Ким получила лавину восхищений и похвал своей фигуре. "Горячо", "Какая же ты красивая", "Королева", "Вау", "Ким, ты - огонь", - пишут ей фолловеры.