Фігура - вогонь: напівгола Кім Кардашьян блиснула осикою талією і пишними формами

Кім Кардашьян показала черговий пляжний образ, який зробив її знамениту фігуру просто досконалою.
Нові фото зірки, які вона виклала у своєму блозі, просто підірвали мережу.
Кім Кардашьян позує в крихітному бікіні, а зверху накинула наймодніший варіант сорочки цього літа. Укорочена, з пишними рукавами і широкими манжетами, вона зробила фігуру знаменитості просто досконалою. Тонка талія і пишні будра стали ще більш виразними, а весь образ - жіночним і тендітним. Доповнили вбрання дзеркальні сонцезахисні окуляри, а також кросівки.
40-річна зірка позує на тлі екзотичного пейзажу, підставивши сонцю своє розкішне тіло. У відповідь на пост Кім отримала лавину захоплень і похвал своїй фігурі. "Гаряче", "Яка ж ти красива", "Королева", "Вау", "Кім, ти - вогонь", - пишуть їй фоловери.
Раніше інсайдери розповіли, що Кім вже повністю оговталася від розлучення і почала жити повноцінним життям. Багатодітна мама навіть вирішила знову ходити на побачення. Правда, поки що тільки заради спілкування, на серйозні стосунки вона поки не готова.