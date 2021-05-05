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Фігура - вогонь: напівгола Кім Кардашьян блиснула осикою талією і пишними формами

Автор: Lite

Кім Кардашьян показала черговий пляжний образ, який зробив її знамениту фігуру просто досконалою.

Нові фото зірки, які вона виклала у своєму блозі, просто підірвали мережу.

Кім Кардашьян позує в крихітному бікіні, а зверху накинула наймодніший варіант сорочки цього літа. Укорочена, з пишними рукавами і широкими манжетами, вона зробила фігуру знаменитості просто досконалою. Тонка талія і пишні будра стали ще більш виразними, а весь образ - жіночним і тендітним. Доповнили вбрання дзеркальні сонцезахисні окуляри, а також кросівки.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-річна зірка позує на тлі екзотичного пейзажу, підставивши сонцю своє розкішне тіло. У відповідь на пост Кім отримала лавину захоплень і похвал своїй фігурі. "Гаряче", "Яка ж ти красива", "Королева", "Вау", "Кім, ти - вогонь", - пишуть їй фоловери.

Раніше інсайдери розповіли, що Кім вже повністю оговталася від розлучення і почала жити повноцінним життям. Багатодітна мама навіть вирішила знову ходити на побачення. Правда, поки що тільки заради спілкування, на серйозні стосунки вона поки не готова.

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