Финалист популярного ТВ-шоу показал "эйфорическое" видео

"Трек был написан очень быстро, а в процессе принимала участие вся наша команда. Например - гитары, которые вы слышите в песне, писал наш менеджер! Саундпродюсер Паша Зеленов часто корректирует тексты, а я в свою очередь, делаю вклад в создание аранжировок. Это очень интересный процесс, который объединяет нас. Мы хотели передать летнее настроение, но в нестандартном контексте. Искренне, честно и без фальши. Я думаю, что многие, кто послушает эту песню, узнают себя", - комментирует Gorim!

В поддержку к синглу артист выпустил также mood-video, которое передает уже другое состояние.

"Ейфорія" - песня с привкусом долгожданного лета, запотевшего бокала, вечером, после жаркого дня, отдаленный гул набережных дискотек, во время секса на пляже. Песня про страсть последней встречи, которую ты вспоминаешь в течение жизни. "Ейфорія" - это ночь, о которой ты пожалеешь следующим утром, но никогда не пожалеешь, когда пройдет голова", - добавляет Виктор.

Стоит отметить, что трек эксклюзивно был представлен вживую в рамках популярного ТВ-конкурса "Хит-конвейер" и успешно прошел в финал. В сентябре Gorim! исполнит новый сингл на одной сцене с топ-артистами Украины.