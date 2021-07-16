RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Фіналіст популярного ТБ-шоу показав "ейфорійне" відео

Автор: Lite

Лише через декілька місяців після релізу синглу "Біг", учасник шоу "Голос країни 11" Віктор Gorim! Нікіфоров презентував новий трек "Ейфорія".

Зберігши естетику та ряд елементів 80х-90х, пісня не до кінця занурюється в цей вайб, а тільки частково, залишаючись в сучасному контексті.

"Трек був написаний дуже швидко, а в процесі брала участь вся наша команда. Наприклад - гітари, які ви чуєте в пісні, писав наш менеджер! Саундпродюсер Паша Зеленов часто коригує тексти, а я в свою чергу, роблю внесок в створення аранжувань. Це дуже цікавий процес, який об'єднує нас. Ми хотіли передати літній настрій, але в нестандартному контексті. Щиро, чесно і без фальші. Я думаю, що багато, хто послухає цю пісню, впізнають себе", - коментує Gorim!

На підтримку до синглу артист випустив також mood-video, яке передає вже інший стан.

"Ейфорія" - пісня з присмаком довгоочікуваного літа, запотілого келиха, ввечері, після жаркого дня, віддалений гул набережних дискотек, під час сексу на пляжі. Пісня про пристрасть останньої зустрічі, яку ти згадуєш протягом життя. "Ейфорія" - це ніч, про яку ти пошкодуєш наступного ранку, але ніколи не пошкодуєш, коли пройде голова", - додає Віктор.

Варто відзначити, що трек ексклюзивно був представлений наживо в рамках популярного ТБ-конкурсу "Хіт-конвеєр" і успішно пройшов у фінал. У вересні Gorim! виконає новий сингл на одній сцені з топ-артистами України.

Нагадаємо, нещодавно українська поп-зірка зачарувала гарячими фото і відео з Домінікани.

Читайте LITE в Google News
музыка