Фото с родов и кормление грудью: 7 знаменитостей, которые смело транслируют реалии материнства в Instagram

На днях Эмили Ратаковски раскрыла подробности своих родов в мельчайших деталях. 30-летняя модель и бизнесвумен собирается выпустить книгу "Мое тело", и сейчас завлекает фанатов отрывками из нее. Молодая женщина призналась, что роды сопровождались "всепоглощающей болью, которую она ощущала каждой клеткой своего тела", и она всерьез опасалась, что они с малышом "не справятся". Ранее Ратаковски делилась интимными кадрами на последних сроках беременности, а после рождения сына - первыми моментами с ним.
И Эмили - далеко не первая и не единственная, кто любит откровенничать на эти темы. Вспоминаем, кто еще из знаменитых мамочек любит транслировать свои материнские будни в сеть.
В современном мире привычка показывать материнство как оно есть стала настоящим трендом. Одной из самых ярых его последовательниц стала Эшли Грэм, которая записала подкаст, как она рожала в домашних условиях, после модель показывала процесс сцеживания молока в такси и замены малышу памперсов в общественном туалете... Шведская модель Эльза Хоск после родов написала серию постов с шокирующе откровенными деталями процесса. А позже делилась и первыми интимными кадрами с новорожденной малышкой. Певица Пинк показывает, как кормит ребенка грудью на прогулке. Любуемся самыми смелыми мамочками на просторах сети.
Эшли Грэм (фото/видео: instagram.com/ashleygraham)
Эми Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)
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