Фото с родов и кормление грудью: 7 знаменитостей, которые смело транслируют реалии материнства в Instagram

В современном мире привычка показывать материнство как оно есть стала настоящим трендом. Одной из самых ярых его последовательниц стала Эшли Грэм, которая записала подкаст, как она рожала в домашних условиях, после модель показывала процесс сцеживания молока в такси и замены малышу памперсов в общественном туалете... Шведская модель Эльза Хоск после родов написала серию постов с шокирующе откровенными деталями процесса. А позже делилась и первыми интимными кадрами с новорожденной малышкой. Певица Пинк показывает, как кормит ребенка грудью на прогулке. Любуемся самыми смелыми мамочками на просторах сети.

Эшли Грэм (фото/видео: instagram.com/ashleygraham)

Эми Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

Кейт Аптон (фото: instagram.com/kateupton)

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Пинк (фото: instagram.com/pink)