Фото з пологів та годування груддю: 7 знаменитостей, які сміливо транслюють реалії материнства в Instagram

У сучасному світі звичка показувати материнство як воно є стала справжнім трендом. Однією з найбільш затятих його послідовниць стала Ешлі Грем, яка записала подкаст, як вона народжувала в домашніх умовах, після модель показувала процес зціджування молока в таксі і заміни малюкові памперсів в громадському туалеті... Шведська модель Ельза Хоск після пологів написала серію постів з шокуюче відверитими деталями процесу. А пізніше ділилася інтимними кадрами з новонародженим малятком. Співачка Пінк показує, як годує дитину грудьми на прогулянці... Хто ще? Милуємося найсміливішими матусями на просторах мережі.

Ешлі Грем (фото/відео: instagram.com/ashleygraham)

Емі Шумер (фото: instagram.com/amyschumer)

Кейт Аптон (фото: instagram.com/kateupton)

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Пінк (фото: instagram.com/pink)