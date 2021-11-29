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"Гипнотически красивая": Осадчая в наряде за 58 500 грн. сразила наповал на "Танцах со звездами 2021"

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая активно работает и не засиживается в декрете, а свободное время проводит с любимыми сыновьями.

Так, она только прилетела из Абу-Даби и тут же отправилась на финал "Танцев со звездами 2021", где стала ведущей балкона. Семейный подряд Осадчая-Горбунов вновь оказался на одной съемочной площадке. Супруги не удержались от красочных общих фото.

Катя опубликовала серию снимков с главного паркета страны в Instagam.

Она блистала в белоснежном платье бренда Innocentia от салона NOVIAS. Стоимость наряда с огромным цветком, открытыми плечами, высоким разрезом и длинным шлейфом - 58 500 грн.

Катя дополнила образ золотыми открытыми босоножками с тонкими ремешками и утонченным ожерельем из камней. В ушах – аккуратные маленькие серьги в виде порхающих бабочек. На запястье – тонкие изящные браслеты. Гладко уложенные волосы и макияж в естественных тонах довершили ее вечерний образ.

Скриншот (novias.ua)

"Яскравий і дуже емоційний фінал Танців з зірками. Радість, сльози, емоції. Переможця обрано, вітаємо Артура Логая та Ганну Креліну - під вашими ногами паркет горів!" – написала Катя под постом с красочными снимками.

Юрий также запостил парочку кадров с любимой женой, которая блистала на съемочнной площадке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов блистали на финале "Танцев со звездами 2021" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Чудово вчора попрацювали! 8 сезон "Танців з зірками" став історією! Чекаємо на новий сезон!" – отметил Юрий под эффектным фото.

Подписчики звездной пары искупали их в комплиментах.

  • Неймовірно красива пара. У Каті дуже красивий образ. Сукня гіпнотично красива
  • Прекрасные
  • Какая вы красивая пара!
  • Чудесная пара
  • Очень красивые
  • Какие вы класные

Напомним, что ранее Катя Осадчая восхитила фигурой в шортах и топе на пляже.

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Танці з зіркамиКатя ОсадчаяЮрий ГорбуновТанцы со звездами