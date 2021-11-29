"Гіпнотично красива": Осадча у вбранні за 58 500 грн. підкорила появою на "Танцях з зірками 2021"

Вона блищала в білосніжній сукні бренду Innocentia від салону NOVIAS. Вартість вбрання з величезною квіткою, відкритими плечима, високим розрізом і довгим шлейфом - 58 500 грн.

Катя доповнила образ золотими відкритими босоніжками з тонкими ремінцями і витонченим намистм з каменів. У вухах – акуратні маленькі сережки у вигляді пурхають метеликів. На зап'ясті – тонкі витончені браслети. Гладко укладене волосся і макіяж в природних тонах довершили її вечірній образ.

Скріншот (novias.ua)

"Яскравий і дуже емоційний фінал Танців з зірками. Радість, сльози, емоції. Переможця обрано, вітаємо Артура Логая та Ганну Креліну - під вашими ногами паркет горів!" - написала Катя під постом з барвистими знімками.

Юрій також запостив парочку кадрів з коханою дружиною, яка блищала на знімальному майданчику.

Катя Осадча і Юрій Горбунов блищали на фіналі "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Чудово вчора попрацювали! 8 сезон "Танців з зірками" став історією! Чекаємо на новий сезон!"- зазначив Юрій під ефектним фото.

Підписники зоряної пари викупали їх в компліментах.