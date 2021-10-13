Главная модель Кореи и звезда Instagram: что известно об актрисе Чон Хо Ен из "Игры в кальмара"

Самая популярная модель Кореи

Южнокорейская модель и актриса Чон Хо Ен Сеула родилась в 1994-м году в пригороде Сеула в достаточно обеспеченной семье. Девушка с раннего возраста увлеклась фешн-индустрией и никем иным, кроме как моделью, себя не видела. Родители не препятствовали увлечениям Чон, поэтому уже в 16 лет она отправилась штурмовать подиумы и модельные конкурсы. Чтобы выгодно выделяться на фоне остальных кореянок, она перекрасила волосы сначала в светло-русый, а затем в ярко-красный, а брови осветлила. Этот удачный ход помог ей стать узнаваемой: в фешн-индустрии ее теперь знали как "рыжую азиатку" и "красную лису". Впрочем, обладательница выразительных черт лица, идеальной фигуры и пылкого нрава и без того на каждом шагу привлекала внимание.

Чон Хо Ен (фото: instagram.com/hoooooyeony)

Девушка удачно дебютировала на "Сеульской неделе моды". А после приняла участие в шоу "Топ-модель по-корейски", где заняла второе место. Эффектная модель быстро стала узнаваемой: с ней захотели подписать контракты сразу несколько лучших агентств. А стремительному успеху способствовал переезд в Нью-Йорк. Вскоре она уже ходила на подиумах показов Prada, Fendi, Jacquemus, Versace и других знаменитых домов, снималась для глянца и вошла в почетный список "топ-50 известных моделей мира".

Талантливая актриса

Актерским мастерством Чон Хо Ен увлеклась от одиночества в огромном Нью-Йорке. По словам девушки, после переезда в США она смотрела невероятное количество фильмов, чтобы как-то заглушить тоску по родине. Игра ей представлялась главным ключом к пониманию себя, и она стала посещать актерские курсы. Вскоре у нее появилась возможность продемонстрировать свое мастерство - девушку пригласили на кастинг сериала "Игра в кальмара". Чон очень нервничала, но в итоге так органично вжилась в роль беженки из Северной Кореи, что режиссер просил ее просто "быть собой". Позже модель призналась: сыграть ей помогло сходство с героиней, обе оказались вдали от родины, обладают непростым характером и не готовы сразу открыться людям.

Девушка стала самой узнаваемой моделью и актрисой Кореи (фото: instagram.com/hoooooyeony)

Популярность на Netflix вполне логично привела дебютантку к популярности на просторах интернета. Ее блог в Instagram считается самым быстрорастущим за историю сети. До участия в сериале на Чон Хо Ен были подписаны около 400 000 человек. Сейчас эта цифра приближается к 20 млн. Модель и актриса стала сотрудничать с мировыми брендами, но оставила за собой право вести блог, как вздумается. А потому модельные съемки перемежаются милыми фото с подругами, селфи без макияжа и обыденными вещами.

Верная девушка

С 2016-го года Чон Хо Ен встречается с популярным южнокорейским актером Ли Дон Хви, который прославился по ролям в фильмах "Служанка", "Новое испытание" и "Экстремальная работа". Чон признается, что парень стал ее главной опорой во время съемок в "Игре в кальмара", делился советами и поддерживал. А потому о профессиональной ревности речи не было: их любовь только окрепла, несмотря на то что девушка легко обогнала своего парня в популярности уже после дебюта. На данный момент Хо Ен получила несколько новых предложений о съемках в полнометражных фильмах. Но оставлять модную индустрию также не намерена.

Актриса давно в отношениях (фото: instagram.com/hoooooyeony)