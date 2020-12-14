Глаз не отвести: Дженнифер Лопес в кожаных лосинах и топе завела жаркими танцами

Дженнифер Лопес из раза в раз поражает пластичностью, грацией, неувядающей красотой и идеально подтянутым телом. Сложно представить, что этой знойной красавице 51 год, ведь время совсем не властно над ней! Невзирая на тотальную занятость и множество съемок и новых проектов, певица и актриса находит время порадовать поклонников зажигательными треками и домашними записями – звезда запустила в сети танцевальный челлендж под хэштегом #MorningEveningChallenge в поддержку новой композиции "In The Morning". В Instagram знаменитость показала видео с горячими танцами для своего флешмоба, где продемонстрировала нежный утренний и откровенно сексуальный вечерний образы.

Джей Ло можно увидеть в уютной шелковой домашней пижаме и без макияжа, с собрными в высокий пучок волосами, она танцует в саду в такт припеву своего трека.

Затем удобный домашний образ меняется эффектным вечерним луком – звезда во всеоружии с ярким макияжем в кожаных лосинах и черной шифоновой блузке-топе двигает покатыми бедрами, демонстрируя пластичность. В конце видео муж звезды, Алекс Родригез уносит ее на руках прямо из кадра.

Последний эпизод особенно понравился поклонникам поп-дивы. Они отметили в комментариях, что реакция Алекса их умилила и растрогала.

Напомним, что ранее Джей Ло продемонстрировала трендовые образы этой зимы в эффектном фотосете. Она оригинально прорекламировала свою коллекцию демисезонной обуви.