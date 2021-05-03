Глаз не отвести: Василиса Фролова умилила сеть праздничным фото крошки сыночка

Василиса Фролова 7 марта впервые стала мамой. 43-летняя ведущая родила сыночка Родиона и раскрыла главную интригу: рассказала, кто же отец малыша. Им оказался креативный продюсер Дмитрий Котеленец. Ведущая не суеверная, поэтому вскоре после появления крохи на свет явила его публике и смело показывает личико сыночка, умиляя сетевую публику. В честь пасхальных праздников Василиса опубликовала очаровательный кадр с Родионом в главной роли.
На фото, размещенном знаменитостью в Instagram, мальчика оригинально запеленали и уложили на теплую и пушистую овчину.
Родион прижал поближе к себе крохотные ручки и ножки и со всей серьезностью смотрит вдаль мимо камеры.
"Святковий кошик", – подписала снимок сыночка звездная мама.
Василиса умилила праздничным фото Родиона (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Поклонники принялись делиться впечатлениями от милого кадра под постом. Многие отметили, что Родин похож на маму, на что сама Василиса возразила.
В разделе "сторис" ведущая показала еще одним снимок из этой же фотосессии. Родин лежит в плетеном из прутьев гнезде на уютной и теплой овчине и льняной темной простынке.
Василиса поделилась атмосферным кадром с сыночком в главной роли (фото: instagram.com/vasyafrolova)
К слову, Фролова впервые показала лицо сыночка, когда ему исполнился месяц и умилила снимком малыша в костюме Микки Мауса.