Глаз не отвести: Василиса Фролова умилила сеть праздничным фото крошки сыночка

Родион прижал поближе к себе крохотные ручки и ножки и со всей серьезностью смотрит вдаль мимо камеры.

"Святковий кошик", – подписала снимок сыночка звездная мама.

Василиса умилила праздничным фото Родиона (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Поклонники принялись делиться впечатлениями от милого кадра под постом. Многие отметили, что Родин похож на маму, на что сама Василиса возразила.

Какие же они все маленькие взрослые, как так получается именно вот в первые дни?

Какой симпатичный! Красавчик

Очень серьезный взгляд у маленького мужчины. Он что-то знает

Очень похож на маму!

Какое милое фото, глаз не отвести

Такие глаза!

Серьезный парень

Такой классный

Вселенская нежность

Сладкий какой наш малыш

Такой лапусик

В разделе "сторис" ведущая показала еще одним снимок из этой же фотосессии. Родин лежит в плетеном из прутьев гнезде на уютной и теплой овчине и льняной темной простынке.

Василиса поделилась атмосферным кадром с сыночком в главной роли (фото: instagram.com/vasyafrolova)