Очей не відвести: Василиса Фролова зворушила мережу святковим фото крихітки синочка

Родіон притиснув ближче до себе крихітні ручки і ніжки і з усією серйозністю дивиться вдалину повз камеру.

"Святий кошик", – підписала знімок синочка зіркова мама.

Василиса розчулила святковим фото Родіона (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Шанувальники почали ділитися враженнями від милого кадру під постом. Багато відзначили, що Родін схожий на маму, на що сама Василиса заперечила.

Які ж вони всі маленькі дорослі, як так виходить саме ось в перші дні?

Який симпатичний! Красунчик

Дуже серйозний погляд у маленького чоловіка. Він щось знає

Дуже схожий на маму!

Яке миле фото, очей не відвести

Такі очі!

Серйозний хлопець

Такий класний

Вселенська ніжність

Солодкий який наш малюк

Такий лапусик

У розділі "сторіс" ведуча показала ще одним знімок з цієї ж фотосесії. Родін лежить в плетеному з прутів гнізді на затишній і теплій овчині і лляній темної тканині.

Василиса поділилася атмосферним кадром з синочком в головній ролі (фото: instagram.com/vasyafrolova)