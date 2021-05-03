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Очей не відвести: Василиса Фролова зворушила мережу святковим фото крихітки синочка

Автор: Lite

Василина Фролова 7 березня вперше стала мамою. 43-річна ведуча народила синочка Родіона і розкрила головну інтригу: розповіла, хто ж батько малюка. Ним став креативний продюсер Дмитро Котеленець. Ведуча не забобонна, тому незабаром після появи малюка на світ явила його публіці і сміливо показує личко синочка, зворушуючи мережеву публіку. На честь Великодніх свят Василиса опублікувала чарівний кадр з Родіоном в головній ролі.

На фото, розміщеному знаменитістю в Instagram, хлопчика оригінально сповили і поклали на теплу і пухнасту овчину.

Родіон притиснув ближче до себе крихітні ручки і ніжки і з усією серйозністю дивиться вдалину повз камеру.

"Святий кошик", – підписала знімок синочка зіркова мама.

Василиса розчулила святковим фото Родіона (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Шанувальники почали ділитися враженнями від милого кадру під постом. Багато відзначили, що Родін схожий на маму, на що сама Василиса заперечила.

  • Які ж вони всі маленькі дорослі, як так виходить саме ось в перші дні?
  • Який симпатичний! Красунчик
  • Дуже серйозний погляд у маленького чоловіка. Він щось знає
  • Дуже схожий на маму!
  • Яке миле фото, очей не відвести
  • Такі очі!
  • Серйозний хлопець
  • Такий класний
  • Вселенська ніжність
  • Солодкий який наш малюк
  • Такий лапусик

У розділі "сторіс" ведуча показала ще одним знімок з цієї ж фотосесії. Родін лежить в плетеному з прутів гнізді на затишній і теплій овчині і лляній темної тканині.

Василиса поділилася атмосферним кадром з синочком в головній ролі (фото: instagram.com/vasyafrolova)

До слова, Фролова вперше показала обличчя синочка, коли йому виповнився місяць і розчулила знімком малюка в костюмі Міккі Мауса.

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Новини України Василиса Фролова