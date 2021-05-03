Очей не відвести: Василиса Фролова зворушила мережу святковим фото крихітки синочка

Василина Фролова 7 березня вперше стала мамою. 43-річна ведуча народила синочка Родіона і розкрила головну інтригу: розповіла, хто ж батько малюка. Ним став креативний продюсер Дмитро Котеленець. Ведуча не забобонна, тому незабаром після появи малюка на світ явила його публіці і сміливо показує личко синочка, зворушуючи мережеву публіку. На честь Великодніх свят Василиса опублікувала чарівний кадр з Родіоном в головній ролі.
На фото, розміщеному знаменитістю в Instagram, хлопчика оригінально сповили і поклали на теплу і пухнасту овчину.
Родіон притиснув ближче до себе крихітні ручки і ніжки і з усією серйозністю дивиться вдалину повз камеру.
"Святий кошик", – підписала знімок синочка зіркова мама.
Василиса розчулила святковим фото Родіона (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Шанувальники почали ділитися враженнями від милого кадру під постом. Багато відзначили, що Родін схожий на маму, на що сама Василиса заперечила.
У розділі "сторіс" ведуча показала ще одним знімок з цієї ж фотосесії. Родін лежить в плетеному з прутів гнізді на затишній і теплій овчині і лляній темної тканині.
Василиса поділилася атмосферним кадром з синочком в головній ролі (фото: instagram.com/vasyafrolova)
До слова, Фролова вперше показала обличчя синочка, коли йому виповнився місяць і розчулила знімком малюка в костюмі Міккі Мауса.