Глаза - агаты, губы - май: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, празднует день рождения - 4 мая ей исполнилось 34 года. Муж исполнительницы, продюсер и рэпер Потап трогательно поздравил возлюбленную.
На своей странице в Instagram он выложил архивное фото Насти с их свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года.
На снимке артистка запечатлена в кружевном свадебном платье с глубоким декольте и эффектным макияжем. Она пронзительно смотрит в объектив.
Настя Каменских на свадьбе с Потапом в 2019 году (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап же посвятил любимой нежное стихотворение собственного сочинения.
"Глаза - Агаты
Губы - май
Ты соткана из тысячи
Тропинок в рай
Я - Кастл твой,
Уберегу от штормов дерзких
Ты как за Каменной стеной
Моя Каменских
Я люблю тебя @kamenskux love u baby HBD", - трогательно написал продюсер.
Каменских оценила послание мужа и ответила ему в комментарии.
"Ты - любовь", - призналась певица.
Поклонники пришли в восторг от такого сюрприза Потапа и присоединились к поздравлениям.
Ранее Настя Каменских умилила нежными романтическими фото в объятиях мужа, сделанными на берегу океана.