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Очі - агати, губи - травень: Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження

Автор: Lite

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, святкує день народження - 4 травня їй виповнилося 34 роки. Чоловік виконавиці, продюсер і репер Потап зворушливо привітав кохану.

На своїй сторінці в Instagram він виклав архівне фото Насті з їхнього весілля, яке відбулося 23 травня 2019 року.

На знімку артистка відображена в мереживній весільній сукні з глибоким декольте і ефектним макіяжем. Вона пронизливо дивиться в об'єктив.

Настя Каменських на весіллі з Потапом в 2019 році (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап же присвятив коханій ніжний вірш власного твору.

"Очі - Агати
Губи - Травень
Ти виткана з тисячі
Стежок в рай
Я - Кастл твій,
Вбережу від штормів зухвалих
Ти як за Кам'яною стіною
Моя Каменських
Я люблю тебе @kamenskux love u baby HBD", - зворушливо написав продюсер.

Каменських оцінила послання чоловіка і відповіла йому в коментарі.

"Ти-любов", - зізналася співачка.

Шанувальники прийшли в захват від такого сюрпризу Потапа і приєдналися до привітань.

  • Якщо мій чоловік не буде мене так любити, навіщо мені взагалі чоловік?!
  • Все, дівчата, я знову плачу. Зірочка наша, з днем народження
  • Ось це чоловік привітав свою жінку!!!! Потап, респект!!! А Настю з Днем народження!
  • Як красиво
  • З іменинницею! Настя заслуговує тільки найкращого
  • Вітаю таку чарівну дівчину!!!
  • Як красиво про любов з любов'ю
  • Вау, які рядки. новий трек?
  • З Днем народження вашу принцесу!
  • Прекрасні слова
  • Яка ж вона, нереальна красуня!!! Вітаю, ви крутишки!!

Раніше Настя Каменських розчулила ніжними романтичними фото в обіймах чоловіка, зробленими на березі океану.

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Новини України Настя КаменськихПотап