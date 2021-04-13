Как же глупо: Могилевская сверкнула стройными ножками и спровоцировала сеть заявлением

Наталья Могилевская не только балует поклонников свежими фото в стильных образах, но и часто делится своими мыслями, выводами и философскими рассуждениями на известные темы. Так, один из ее последних постов в соцсети вызвал настоящий ажиотаж. А все потому, что артистка затронила тему свободного времени на локдауне и рассказала, как проходят ее насыщенные дни – она занимается самопознание и , наконец-то, смогла снизить темп и уделить время своему внутреннему миру и личным духовным потребностям. Но не все правильно поняли рассуждения и призывы звезды, поэтому она поспешила объяснится, а заодно и похвастаться стильным образом.

На снимках она запечатлена в динамике на киевской набережной в районе Почтовой площади. Звезда одета легко и стильно – красная шелковая юбка с разрезом и трендовый вязаный кардиган с крупными надписями и графическими рисунками. На ногах – массивные белые кросовки в руках – модная плетеная сумка-шоппер. Волосы она аккуратно собрала сзади.

В посте Наталья поделилась своей философией и взглядом на преодоление трудностей и препятствий в жизни, их значения для саморазвития и личностного роста.

По словам артистки, кризис - это возможности. Так,человек способный и желающий жить и выжить найдет возможности в любых событиях, какие с ними бы ни случились.

Наталья порассуждала на тему саморазвития и возможностей в кризис (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Если меня жизнь останавливает болезнью, я понимаю, что это время, когда я могу сосредоточиться на себе и пересмотреть, все ли за последнее время в этой суете, что я делала, было правильным. Везде ли эмоционально и всех ли я успела поблагодарить, отметить, не забыла ли людей, которые нуждаются в моем внимании", - пояснила на лично примере Наталья.

В глубинном анализа жизненных ситуаций и лучшего понимания происходящего с ней, артистке помогает личная статистика. Так, она подсчитывает, сколько времени потратила на себя, спорт, творчество и продвижение. "Когда я выясняю, что запись песен занимает 5% времени, а продюсерское их продвижение - 95%, я понимаю, что нужно остановиться и к чертям Наташу-продюсера, потому что классных песен стало мало", - поделилась собственной рабочей схемой Наталья.



Наталья поделилась эффектными фото (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Она убеждена, что происходящее сейчас располагает к тому, чтобы направить внимание во внутренний мир, в отношения внутрисемейные и отношения с самим собой.

"Как же глупо, находясь в таких условиях, продолжать направлять внимание во внешний мир, пересматривая бездумно сериалы, телевизионные передачи, читая пусть даже самые прекрасные глубокие книги о чужой судьбе, когда сама Планета тебе говорит - обрати внимание на себя!" - озвучила свои выводы звезда.